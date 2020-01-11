"Лион" на выезде одолел "Бордо"
В рамках 20-го тура французской Лиги 1 "Бордо" уступил "Лиону".
Теперь "Лион" занимает пятое место в чемпионате, а "Бордо" - 13-е.
"Бордо" - "Лион" 1:2
Голы: Бриан, 15 - 1:0, Корне, 50 - 1:1, Дембеле, 53 - 1:2
"Бордо": Костиль, Бенито, Мешер, Пабло, Сабали (Калу, 54), Тчуамени (Уден, 40), Башич, Отавио, Косьельни, де Превиль (Хван Ый Чжо, 70), Бриан.
"Лион": Антони Лопеш, Андерсен, Рафаэл, Марсал, Марсело, Ауар (Денайер, 90), Тиаго Мендес, Корне, Какре (Тузар, 90), Траоре (Терье, 64), Дембеле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|45
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|19
|33
|4
|Лилль
|19
|31
|5
|Лион
|20
|29
|6
|Нант
|19
|29
|7
|Реймс
|18
|28
|8
|Монако
|18
|28
|9
|Анжер
|19
|28
|10
|Монпелье
|19
|27
|11
|Ницца
|19
|27
|12
|Страсбур
|19
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Сент-Этьен
|19
|25
|15
|Брест
|19
|22
|16
|Дижон
|19
|18
|17
|Метц
|19
|17
|18
|Амьен
|18
|17
|19
|Ним
|18
|12
|20
|Тулуза
|19
|12