"Лион" на выезде одолел "Бордо"

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"Лион" на выезде одолел "Бордо"

В рамках 20-го тура французской Лиги 1 "Бордо" уступил "Лиону".

Теперь "Лион" занимает пятое место в чемпионате, а "Бордо" - 13-е.

"Бордо" - "Лион" 1:2

Голы: Бриан, 15 - 1:0, Корне, 50 - 1:1, Дембеле, 53 - 1:2

"Бордо": Костиль, Бенито, Мешер, Пабло, Сабали (Калу, 54), Тчуамени (Уден, 40), Башич, Отавио, Косьельни, де Превиль (Хван Ый Чжо, 70), Бриан.

"Лион": Антони Лопеш, Андерсен, Рафаэл, Марсал, Марсело, Ауар (Денайер, 90), Тиаго Мендес, Корне, Какре (Тузар, 90), Траоре (Терье, 64), Дембеле.  

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