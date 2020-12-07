"Лион" на выезде побеждает "Метц" и выходит на третью строчку

В 13 туре французской Лиги 1 "Лион" одержал уверенную победу над "Метцем" и ворвался в тройку лидеров.



После этой игры у подопечных Рауля Гарсии 26 очков, хозяева с 16 баллами на 13 строчке.

"Метц" – "Лион" - 1:3 (0:1)