"Лион" на выезде побеждает "Метц" и выходит на третью строчку

Теги лионметцмемфис депай

"Лион" на выезде побеждает "Метц" и выходит на третью строчкуВ 13 туре французской Лиги 1 "Лион" одержал уверенную победу над "Метцем" и ворвался в тройку лидеров.

После этой игры у подопечных Рауля Гарсии 26 очков, хозяева с 16 баллами на 13 строчке.

"Метц" – "Лион" - 1:3 (0:1)

Голы: Депай, 17 - 0:1, Экамби, 47 - 0:2, Экамби, 60 - 0:3, Булая, 76 - 1:3
Удаления: Бойе, 87, Шерки, 90+3

"Метц": Укиджа (Гаилард, 90+5), Делен, Бойе, Сантонз, Бронн, Маига, Булая, Сарр (Тшимбембе, 46), Ангбан (Куяте, 63), Нгетте, Амброз (Лейя-Исека, 46).

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Де Шильо (Дюбуа, 64), Марсело, Лукас Пакета, Ауар (Какре, 63), Бруно Гимараэс (Диоманде, 82), Корне, Депай (Шерки, 79), Кадевере (Дембеле, 63), Токо-Экамби.

Читайте также: Депай не хочет подписывать с "Лионом" новый контракт http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 декабря

Главные новости дня: 6 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов