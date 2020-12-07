"Лион" на выезде побеждает "Метц" и выходит на третью строчку
В 13 туре французской Лиги 1 "Лион" одержал уверенную победу над "Метцем" и ворвался в тройку лидеров.
После этой игры у подопечных Рауля Гарсии 26 очков, хозяева с 16 баллами на 13 строчке.
"Метц" – "Лион" - 1:3 (0:1)
Голы: Депай, 17 - 0:1, Экамби, 47 - 0:2, Экамби, 60 - 0:3, Булая, 76 - 1:3
Удаления: Бойе, 87, Шерки, 90+3
"Метц": Укиджа (Гаилард, 90+5), Делен, Бойе, Сантонз, Бронн, Маига, Булая, Сарр (Тшимбембе, 46), Ангбан (Куяте, 63), Нгетте, Амброз (Лейя-Исека, 46).
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Де Шильо (Дюбуа, 64), Марсело, Лукас Пакета, Ауар (Какре, 63), Бруно Гимараэс (Диоманде, 82), Корне, Депай (Шерки, 79), Кадевере (Дембеле, 63), Токо-Экамби.
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