"Лион" на выезде разгромил "Ним"
В 17-м туре французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Нимом".
Благодаря победе "ткачи" поднялись на пятое место, а "Ним" так и остался на последнем.
"Ним" - "Лион" 0:4
Голы: Депай (пен), 16 - 0:1, Депай, 64 - 0:2, Ауар, 71 - 0:3, Андерсен, 79 - 0:4
"Ним": Бернардони, Паки, Бриансон, Мигель (Valls, 80), Бюаде (Сен-Люс, 72), Филиппото, Валль, Фомба, Ферхат (Валерио, 87), Рипар, Мартинес.
"Лион": Антони Лопеш, Тете, Андерсен, Рафаэл (Бар, 46), Денайер, Ауар, Какре (Тузар, 69), Тиаго Мендес, Траоре, Дембеле, Депай (Рен-Аделаид, 76).
Удаления: Валль (5), Паки (40).
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|Монпелье
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|Ренн
|15
|24
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|Анжер
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|24
|9
|Нант
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|Лион
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|Реймс
|15
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|Брест
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|Монако
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|Тулуза
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|12