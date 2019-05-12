"Лион" на выезде разобрался с "Марселем"

В рамках 36-го тура французской Лиги 1 "Марсель" проиграл "Лиону".

Благодаря победе "ткачи" укрепились на третьем месте и увеличили отрыв от "Сент-Этьена" до 4 очков. Провансальский клуб с 55 очками занимает шестую позицию.

"Марсель" - "Лион" 0:3

Голы: Корне, 24 - 0:1, Дембеле, 84 - 0:2, Корне, 86 - 0:3

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Амави, Сакаи, Стротман, Камара, Луис Густаво, Лопес, Окампос (Жермен, 71), Радонич (Товен, 46), Балотелли (Пайет, 78).

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа (Рафаэл, 83), Менди, Морель, Фекир (Дембеле, 75), Ауар, Корне, Терье (Тузар, 83), Депай, Ндомбеле.

Предупреждения: Терье (21), Балотелли (31), Амави (34).

Удаление: Чалета-Цар (67).

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