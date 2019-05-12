"Лион" на выезде разобрался с "Марселем"
В рамках 36-го тура французской Лиги 1 "Марсель" проиграл "Лиону".
Благодаря победе "ткачи" укрепились на третьем месте и увеличили отрыв от "Сент-Этьена" до 4 очков. Провансальский клуб с 55 очками занимает шестую позицию.
"Марсель" - "Лион" 0:3
Голы: Корне, 24 - 0:1, Дембеле, 84 - 0:2, Корне, 86 - 0:3
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Амави, Сакаи, Стротман, Камара, Луис Густаво, Лопес, Окампос (Жермен, 71), Радонич (Товен, 46), Балотелли (Пайет, 78).
"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа (Рафаэл, 83), Менди, Морель, Фекир (Дембеле, 75), Ауар, Корне, Терье (Тузар, 83), Депай, Ндомбеле.
Предупреждения: Терье (21), Балотелли (31), Амави (34).
Удаление: Чалета-Цар (67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|88
|2
|Лилль
|36
|72
|3
|Лион
|36
|66
|4
|Сент-Этьен
|36
|62
|5
|Монпелье
|36
|58
|6
|Марсель
|36
|55
|7
|Ницца
|36
|53
|8
|Ним
|36
|52
|9
|Реймс
|36
|49
|10
|Нант
|36
|47
|11
|Страсбур
|36
|46
|12
|Ренн
|36
|46
|13
|Анжер
|36
|45
|14
|Бордо
|36
|38
|15
|Тулуза
|36
|38
|16
|Амьен
|36
|35
|17
|Монако
|36
|33
|18
|ФК Кан
|36
|33
|19
|Дижон
|36
|31
|20
|Генгам
|36
|26