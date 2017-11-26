"Лион" на выезде уничтожил "Ниццу"

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"Лион" на выезде уничтожил "Ниццу"В матче 14-го тура французской Лиги 1 "Лион" на выезде разгромил "Ниццу".

"Ницца" - "Лион" - 0:5

Голы: Депай, 5 - 0:1, Корне, 20 - 0:2, Диас, 27 - 0:3, Депай, 38 - 0:4, Маолида, 79 - 0:5.

"Ницца": Бенитес, Суке (Леес-Мелу, 46), Марлон, Данте, Ле Маршан, Жайе, Менди, Сери (Лусамба, 46), Тамезе, Плеа, Балотелли (Срарфи, 69).

"Лион": Лопеш, Тете, Марсело, Диахаби, Маркал, Ндомбеле, Тузар (Ферри, 69), Ауар, Корне, Диас (Маолида, 75), Депай (Гуири, 79).

Удаление: Марлон, 70.

Напомним, сегодня состоится центральный матч тура, в котором ПСЖ сыграет против "Монако". | soccernews.ru

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