"Лион" на выезде уничтожил "Ниццу"
В матче 14-го тура французской Лиги 1 "Лион" на выезде разгромил "Ниццу".
"Ницца" - "Лион" - 0:5
Голы: Депай, 5 - 0:1, Корне, 20 - 0:2, Диас, 27 - 0:3, Депай, 38 - 0:4, Маолида, 79 - 0:5.
"Ницца": Бенитес, Суке (Леес-Мелу, 46), Марлон, Данте, Ле Маршан, Жайе, Менди, Сери (Лусамба, 46), Тамезе, Плеа, Балотелли (Срарфи, 69).
"Лион": Лопеш, Тете, Марсело, Диахаби, Маркал, Ндомбеле, Тузар (Ферри, 69), Ауар, Корне, Диас (Маолида, 75), Депай (Гуири, 79).
Удаление: Марлон, 70.
Напомним, сегодня состоится центральный матч тура, в котором ПСЖ сыграет против "Монако". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|38
|2
|Лион
|14
|29
|3
|Монако
|14
|29
|4
|Марсель
|14
|28
|5
|Нант
|14
|23
|6
|ФК Кан
|14
|22
|7
|Монпелье
|14
|20
|8
|Сент-Этьен
|14
|19
|9
|Ренн
|14
|18
|10
|Амьен
|14
|18
|11
|Труа
|14
|18
|12
|Дижон
|14
|18
|13
|Бордо
|14
|17
|14
|Тулуза
|14
|16
|15
|Генгам
|14
|15
|16
|Анжер
|14
|14
|17
|Страсбур
|14
|14
|18
|Ницца
|14
|14
|19
|Лилль
|14
|12
|20
|Метц
|14
|4