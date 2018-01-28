"Лион" на выезде уступил "Бордо"

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"Лион" на выезде уступил "Бордо"

В рамках 23-го тура чемпионата Франции "Бордо" уверенно разобрался с "Лионом".

"Бордо" – "Лион" 3:1

Голы: де Превиль, 22 - 1:0, Малком (пен), 27 - 2:0, Марсело, 44 - 2:1, Лаборд (пен), 45 - 3:1

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Пабло, Лерагер, Отавио, Мейте, Малком (Пелленар, 80), де Превиль, Лаборд (Санкаре, 67).

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл (Тете, 46), Морель, Ауар, Тузар (Депай, 46), Фекир, Ндомбеле, Корне (Траоре, 63), Диас.

Предупреждения: Фекир (11), Рафаэл (19), Отавио (36), де Превиль (61), Марсело (84).

Удаление: Отавио (76). | http://soccernews.ru

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