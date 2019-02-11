"Лион" на выезде уступил "Ницце"
В рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Ницца" с минимальным счетом переиграла "Лион". "Ткачи" несмотря на поражение остаются на 3-м месте, а вот "Ницца" поднялась на 7-ю строчку.
"Ницца" - "Лион" 1:0
Гол: Вальтер (пен), 69 - 1:0
"Ницца": Бенитес, Бюрне, Данте, Сарр, Эрей, Тамез, Вальтер, Сипрьен, Сен-Максимен (Wade, 83), Маолида (Пеликан, 65), Ганаго (Жалле, 74).
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа (Тете, 86), Марсело, Менди, Денайер, Траоре (Терье, 80), Ндомбеле, Депай, Ауар (Корне, 86), Фекир, Дембеле.
Предупреждения: Фекир (9), Маолида (48), Данте (49), Марсело (86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|24
|49
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Монпелье
|23
|37
|5
|Сент-Этьен
|23
|37
|6
|Марсель
|24
|37
|7
|Ренн
|24
|36
|8
|Страсбур
|23
|35
|9
|Реймс
|24
|35
|10
|Ницца
|23
|34
|11
|Ним
|24
|33
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Тулуза
|24
|27
|15
|Нант
|23
|24
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|Монако
|24
|19
|19
|ФК Кан
|23
|18
|20
|Генгам
|23
|14