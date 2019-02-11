"Лион" на выезде уступил "Ницце"

В рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Ницца" с минимальным счетом переиграла "Лион". "Ткачи" несмотря на поражение остаются на 3-м месте, а вот "Ницца" поднялась на 7-ю строчку.

"Ницца" - "Лион" 1:0

Гол: Вальтер (пен), 69 - 1:0

"Ницца": Бенитес, Бюрне, Данте, Сарр, Эрей, Тамез, Вальтер, Сипрьен, Сен-Максимен (Wade, 83), Маолида (Пеликан, 65), Ганаго (Жалле, 74).

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа (Тете, 86), Марсело, Менди, Денайер, Траоре (Терье, 80), Ндомбеле, Депай, Ауар (Корне, 86), Фекир, Дембеле.

Предупреждения: Фекир (9), Маолида (48), Данте (49), Марсело (86).

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