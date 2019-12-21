"Лион" нацелился на экс-защитника "Зенита"
Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай стал трансферной целью "Лиона", сообщает Get French Football News.
По информации источника, "ткачи" видят в аргентинце замену Марсело, который может уйти из клуба из-за конфликта с болельщиками.
Вероятность перехода Гарая в другую команду достаточно высока, поскольку его контракт с "летучими мышами" истекает летом.
В текущем сезоне экс-игрок "Зенита" сыграл за "Валенсию" 19 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.
Не пропустите: У Депая появились шансы сыграть на Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Анчелотти стал главным тренером "Эвертона"
-
Пять клубов РПЛ ведут борьбу за белорусского нападающего Шкурина
-
Где они теперь? 11 самых юных дебютантов Тоттенхэма
-
Финал клубного Чемпионата Мира, Моуринью в старом доме и Пеп без помощника: что посмотреть на этих выходных?
-
"Этот индюк держит нас за придурков": испанские фанаты отреагировали на оправдания Романа Зозули
Лента новостей
-
"Барселона" готова продать Семеду
-
Зидан назвал лучшего тренера в мире
-
"Фиорентина" определила четырёх кандидатов на замену Монтелле
-
Анчелотти прокомментировал своё назначение в "Эвертон"
-
Официально: Божович продолжит тренировать "Крылья Советов"
-
"Лион" нацелился на экс-защитника "Зенита"
-
Вальверде не ждёт новичков в "Барселоне" этой зимой
-
"Фиорентина" уволила Монтеллу
-
Анчелотти стал главным тренером "Эвертона"
-
Клопп сравнил победу на Клубном Чемпионате Мира с высадкой на Луну
-
Бакаев объяснил, почему не покупает себе автомобиль
-
1
Уткин - о Зозуле: "У него на лбу написано "мудак", а на пальцах - "конченый"
-
Гол Иньесты помог "Виссел Кобе" выйти в финал Кубка Японии
-
Слуцкий объяснил отсутствие братьев Березуцких в тренерском штабе "Рубина"
-
Пять клубов РПЛ ведут борьбу за белорусского нападающего Шкурина
-
Хамес восстановился после травмы
-
Где они теперь? 11 самых юных дебютантов Тоттенхэма
-
Лука Зидан: "Хочу добиться успеха благодаря работе, а не за счёт того, что я чей-то сын"
-
Финал клубного Чемпионата Мира, Моуринью в старом доме и Пеп без помощника: что посмотреть на этих выходных?
-
Слуцкий опубликовал прикольный пост, посвящённый подписанию контракта с "Рубином"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|18
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10