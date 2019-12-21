"Лион" нацелился на экс-защитника "Зенита"

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"Лион" нацелился на экс-защитника "Зенита"

Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай стал трансферной целью "Лиона", сообщает Get French Football News.

По информации источника, "ткачи" видят в аргентинце замену Марсело, который может уйти из клуба из-за конфликта с болельщиками.

Вероятность перехода Гарая в другую команду достаточно высока, поскольку его контракт с "летучими мышами" истекает летом.

В текущем сезоне экс-игрок "Зенита" сыграл за "Валенсию" 19 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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