"Лион" нацелился на перспективного защитника "Майнца"

"Лион" нацелился на защитника "Майнца" Абду Диалло, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "ткачи" намерены купить 22-летнего француза текущим летом. Сумма возможного трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

Отметим, что ранее интерес к Диалло также проявлял лондонский "Арсенал".

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