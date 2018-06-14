"Лион" нацелился на перспективного защитника "Майнца"

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"Лион" нацелился на перспективного защитника "Майнца"

"Лион" нацелился на защитника "Майнца" Абду Диалло, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "ткачи" намерены купить 22-летнего француза текущим летом. Сумма возможного трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

Отметим, что ранее интерес к Диалло также проявлял лондонский "Арсенал".

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