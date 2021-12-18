"Лион" наказал собственных болельщиков за беспорядки в перерыве матча с "Парижем"

Теги лионпариж фк

"Лион" наказал собственных болельщиков за беспорядки в перерыве матча с "Парижем"

"Лион" выпустил официальное заявление по поводу событий, произошедших в перерыве выездной игры 1/32 финала Кубка Франции против "Парижа".

Напомним, что фанаты обеих команд после первого тайма устроили массовую потасовку, которая с трибун переместилась на поле. Это привело к досрочному завершению встречи.

"Ткачи" проведут собственное расследование инцидента с целью найти непосредственных участников беспорядков.

До тех пор, пока личность виновных не будет установлена, клуб запретил болельщикам ездить на гостевые матчи.

Что касается фанатов, участвовавших в событиях в Париже, то им грозит пожизненный запрет на посещение игр "Лиона".

Не пропустите: Матч Кубка Франции прервали из-за драки фанатов на футбольном поле. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналдо купил бразильский клуб за 70 миллионов долларов

Роналдо купил бразильский клуб за 70 миллионов долларов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов