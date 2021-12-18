"Лион" наказал собственных болельщиков за беспорядки в перерыве матча с "Парижем"

"Лион" выпустил официальное заявление по поводу событий, произошедших в перерыве выездной игры 1/32 финала Кубка Франции против "Парижа".

Напомним, что фанаты обеих команд после первого тайма устроили массовую потасовку, которая с трибун переместилась на поле. Это привело к досрочному завершению встречи.

"Ткачи" проведут собственное расследование инцидента с целью найти непосредственных участников беспорядков.

До тех пор, пока личность виновных не будет установлена, клуб запретил болельщикам ездить на гостевые матчи.

Что касается фанатов, участвовавших в событиях в Париже, то им грозит пожизненный запрет на посещение игр "Лиона".

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