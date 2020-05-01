"Лион" намерен обжаловать решение о досрочном завершении сезона во Франции

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"Лион" намерен обжаловать решение о досрочном завершении сезона во Франции

"Лион" категорически не согласен с решением досрочно завершить сезон Лиги 1 из-за пандемии коронавируса.

Руководство "ткачей" уверено, что чемпионат ещё можно было доиграть в июле и августе, возможно, в формате плей-офф.

Боссы клуба подчеркнули, что власти Франции не настаивали на прекращении турнира, однако зачем-то руководители лиги вынесли соответствующее решение в кратчайшие сроки.

"Лион" финишировал в национальном первенстве на седьмом месте и впервые с 1997 года не попал в еврокубки. Из-за этого клуб потеряет десятки миллионов евро.

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