"Лион" намерен обжаловать решение о досрочном завершении сезона во Франции
"Лион" категорически не согласен с решением досрочно завершить сезон Лиги 1 из-за пандемии коронавируса.
Руководство "ткачей" уверено, что чемпионат ещё можно было доиграть в июле и августе, возможно, в формате плей-офф.
Боссы клуба подчеркнули, что власти Франции не настаивали на прекращении турнира, однако зачем-то руководители лиги вынесли соответствующее решение в кратчайшие сроки.
"Лион" финишировал в национальном первенстве на седьмом месте и впервые с 1997 года не попал в еврокубки. Из-за этого клуб потеряет десятки миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13