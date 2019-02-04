"Лион" нанёс ПСЖ первое поражение в текущем розыгрыше Лиги 1
В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Лион" на своём поле принимал лидера чемпионата ПСЖ. Гости довольно быстро открыли счёт благодаря голу Анхеля Ди Марии, однако "ткачам" нашлось что ответить на это. Точные выстрелы Муссы Дембеле и Набиля Фекира вывели вперёд подопечных Бруно Женезио, которые успешно сохранили полученное преимущество до финального свистка.
"Лион" – ПСЖ - 2:1
Голы: 0:1 – 7 Ди Мария, 1:1 – 33 Дембеле, 2:1 – 49, пенальти Фекир.
"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Траоре (Корне, 76), Ндомбеле, Фекир, Ауар (Тузар, 65), Депай, Дембеле.
ПСЖ: Ареоля, Керер, Тиаго Силва, Кимпембе (Паредес, 79), Маркиньос, Ди Мария, Дракслер, Дани Алвес, Бернат (Диаби, 86), Мбаппе, Кавани (Шупо-Мотинг, 79).
Это поражение стало первым для ПСЖ в текущем розыгрыше Лиги 1. Тем не менее, это не мешает парижанам уверенно лидировать, опережая ближайшего преследователя на 10 очков и имея два матча в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Реймс
|23
|34
|8
|Ницца
|23
|34
|9
|Ренн
|23
|33
|10
|Марсель
|22
|31
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14