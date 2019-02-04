"Лион" нанёс ПСЖ первое поражение в текущем розыгрыше Лиги 1

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 "Лион" на своём поле принимал лидера чемпионата ПСЖ. Гости довольно быстро открыли счёт благодаря голу Анхеля Ди Марии, однако "ткачам" нашлось что ответить на это. Точные выстрелы Муссы Дембеле и Набиля Фекира вывели вперёд подопечных Бруно Женезио, которые успешно сохранили полученное преимущество до финального свистка.

"Лион" – ПСЖ - 2:1

Голы: 0:1 – 7 Ди Мария, 1:1 – 33 Дембеле, 2:1 – 49, пенальти Фекир.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Траоре (Корне, 76), Ндомбеле, Фекир, Ауар (Тузар, 65), Депай, Дембеле.

ПСЖ: Ареоля, Керер, Тиаго Силва, Кимпембе (Паредес, 79), Маркиньос, Ди Мария, Дракслер, Дани Алвес, Бернат (Диаби, 86), Мбаппе, Кавани (Шупо-Мотинг, 79).

Это поражение стало первым для ПСЖ в текущем розыгрыше Лиги 1. Тем не менее, это не мешает парижанам уверенно лидировать, опережая ближайшего преследователя на 10 очков и имея два матча в запасе.

Не пропустите: ПСЖ и "Реал" поборются за звезду Серии А. | http://soccernews.ru