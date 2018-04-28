"Лион" - "Нант" - 2:0 (обзор)

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"Лион" - "Нант" - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча французской Лиги 1 между "Лионом" и "Нантом".

Читайте также: "Лион" на своем стадионе разобрался с "Нантом". | http://soccernews.ru

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2 Лион 35 72
3 Монако 35 71
4 Марсель 34 69
5 Сент-Этьен 35 52
6 Ницца 35 51
7 Ренн 34 48
8 Монпелье 35 46
9 Бордо 35 46
10 Нант 35 46
11 Генгам 34 45
12 Дижон 35 42
13 Амьен 35 41
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 35 37
16 Страсбур 35 35
17 Тулуза 34 34
18 Труа 35 32
19 Лилль 35 32
20 Метц 35 26
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