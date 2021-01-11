"Лион" нашел замену Дембеле в АПЛ

"Лион" договорился о переходе алжирского нападающего "Лестера" Ислама Слимани, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Условия сделки не разглашаются. В ближайшее время форвард должен пройти медицинское обследование. В составе "Лиона" Слимани заменит нападающего Муссу Дембеле, который перейдет в мадридский "Атлетико".

Слимани перешел в "Лестер" в 2016 году из "Спортинга" за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне алжирец провел за клуб всего 1 матч.

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