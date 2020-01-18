"Лион" нашёл замену для Депая в Примере

"Лион" нацелился на нападающего "Вильярреала" Карла Токо Экамби, сообщает France Football.

По сведениям издания, "ткачи" хотят купить 27-летнего камерунца, чтобы заменить в составе выбывшего до конца сезона из-за травмы колена Мемфиса Депая.

Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллионов евро. Также "жёлтая субмарина" получит определённый процент от будущей перепродажи форварда.

Экамби выступает за "Вильярреал" с лета 2018 года, сыграл 62 матча, забил 24 гола и сделал 10 ассистов.

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