"Лион" нашёл замену для Фекира
"Лион" определился с заменой для своего многолетнего лидера Набиля Фекира, который находится в шаге от перехода в "Бетис".
Как сообщает L'Equipe, "ткачи" хотят усилить центр поля хавбеком "Нанта" Валентеном Ронжье.
В гонке за 24-летним футболистом конкуренцию "Лиону" намерен составить "Марсель".
Ронжье - воспитанник "Нанта". В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 43 матчах. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
Не пропустите: Косиельни вернется во Францию. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
8 футбольных клубов вошли в топ-50 рейтинга Forbes самых дорогих спортивных команд
-
"Ювентус" определился с ценой на Матюиди
-
"Милан" договорился о трансфере нападающего "Атлетико"
-
Гризманн высказался о возможном трансфере Неймара в "Барселону"
-
Икарди согласен перейти в "Наполи"
-
2
11-летний мальчик остался в восторге о дне, проведенном в компании Месси и его детей
-
"Ювентус" назвал "МЮ" цену на Дибалу
-
Гендиректор "Спартака" считает "Тун" сильным соперником
-
Звезда АПЛ хочет признаться в гомосексуальности
-
"Лион" нашёл замену для Фекира
-
Алдервейрелд определился со своим будущим в "Тоттенхэме"
-
Менхенгладбахская "Боруссия" купила сына Тюрама
-
Гендиректор "Спартака" прокомментировал уход Ханни из клуба
-
В "Ювентусе" запрещают обсуждать обвинения Роналду в изнасиловании
-
Система VAR будет использоваться на всех матчах РПЛ не ранее следующего года
-
1
Червиченко: "Проблема "Спартака" в том, что Москалев и Левников не будут обслуживать матчи с "Туном"
-
Ари высказался об итогах жеребьёвки квалификации ЛЧ для "Краснодара"
-
1
Агент Бэйла: "Я не беспокоюсь о будущем Гарета"
-
В РФС дали оценку судейству в матче "Ростов" - "Спартак"
-
Джон О’Ши начал тренерскую карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27