"Лион" нашёл замену для Фекира

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"Лион" нашёл замену для Фекира

"Лион" определился с заменой для своего многолетнего лидера Набиля Фекира, который находится в шаге от перехода в "Бетис".

Как сообщает L'Equipe, "ткачи" хотят усилить центр поля хавбеком "Нанта" Валентеном Ронжье.

В гонке за 24-летним футболистом конкуренцию "Лиону" намерен составить "Марсель".

Ронжье - воспитанник "Нанта". В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 43 матчах. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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