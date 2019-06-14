"Лион" нашел замену Менди в Нидерландах
Бельгийский защитник ПСВ Эритье Дейонге перешел в "Лион", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 220 тысяч евро. Дейонге является левым защитником. На этой же позиции в "Лионе" играл Ферлан Менди, который перешел в "Реал".
17-летний Дейонге выступал за ПСВ с 2019 года и провел 16 матчей за молодежный состав.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23