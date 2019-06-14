"Лион" нашел замену Менди в Нидерландах

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"Лион" нашел замену Менди в Нидерландах

Бельгийский защитник ПСВ Эритье Дейонге перешел в "Лион", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 220 тысяч евро. Дейонге является левым защитником. На этой же позиции в "Лионе" играл Ферлан Менди, который перешел в "Реал".

17-летний Дейонге выступал за ПСВ с 2019 года и провел 16 матчей за молодежный состав. 

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