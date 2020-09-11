"Лион" назвал "Арсеналу" стоимость Ауара

Стало известно, какую сумму требует "Лион" от "Арсенала" за полузащитника Уссама Ауара.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "ткачи" готовы отпустить хавбека в Лондон за 60 миллионов евро.

При этом французский клуб отказывается включать в сделку кого-либо из игроков "канониров".

Напомним, что на Ауара также претендует "Манчестер Сити".

В прошлом сезоне игрок провёл за "Лион" 41 матч, забил 9 голов и сделал 10 ассистов. Сейчас он лечится от коронавируса.

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