"Лион" назвал имя нового главного тренера

Теги лионпетер бош

"Лион" назвал имя нового главного тренераФото: сайт "Лиона"

Петер Бош возглавил "Лион", сообщает официальный сайт клуба.

57-летний специалист подписал с "ткачами" соглашение до лета 2023 года.

Бош известен по своей работе в "Аяксе", дортмундской "Боруссии" и "Байере".

На посту тренера "Лиона" Бош сменил Руди Гарсию. В минувшем сезоне клуб финишировал в Лиге 1 на четвертой позиции.

Читайте также: Капитан "Ренна" перешел в "Лион". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мхитарян отклонил предложение "Зенита"

Мхитарян отклонил предложение "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов