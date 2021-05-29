"Лион" назвал имя нового главного тренера
Фото: сайт "Лиона"
Петер Бош возглавил "Лион", сообщает официальный сайт клуба.
57-летний специалист подписал с "ткачами" соглашение до лета 2023 года.
Бош известен по своей работе в "Аяксе", дортмундской "Боруссии" и "Байере".
На посту тренера "Лиона" Бош сменил Руди Гарсию. В минувшем сезоне клуб финишировал в Лиге 1 на четвертой позиции.
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