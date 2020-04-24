"Лион" назвал "Манчестер Сити" цену на Ауара

"Манчестер Сити" хочет купить у "Лиона" полузащитника Уссама Ауара, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, видеть французского хавбека в своей команде хочет лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

"Ткачи" готовы отпустить одного из своих лидеров в Англию в обмен на 50 миллионов евро.

На 21-летнего футболиста также претендуют "Ювентус" и ПСЖ.

В текущем сезоне Ауар сыграл за "Лион" 37 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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