"Лион" назвал "Милану" и "Эвертону" цену на Депая

"Лион" рассматривает вариант с продажей нападающего Мемфиса Депая этим летом, пишет Calciomercato.

По сведениям издания, "ткачи" готовы расстаться со звёздным голландцем за сумму около 30 миллионов евро.

Главными претендентами на 26-летнего футболиста считаются "Милан" и "Эвертон".

В текущем сезоне Депай сыграл за "Лион" 18 матчей, забил 14 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает в 2021 году.

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