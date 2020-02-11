"Лион" назвал "Реалу" стоимость 16-летнего Черки

Полузащитник "Лиона" Райан Черки является трансферной целью мадридского "Реала", сообщает Don Balon.

По информации источника, клубы уже контактировали по поводу перехода 16-летнего футболиста.

"Ткачи" оценили своего воспитанника в 35 миллионов евро, хотя рыночная стоимость игрока пока составляет только 8 миллионов.

Черки дебютировал за основную команду "Лиона" в октябре 2019 года, в его активе 12 матчей, 3 гола и 2 ассиста.

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