"Лион" назвал "Реалу" трансферную стоимость Мариано Диаса

"Лион" назвал мадридскому "Реалу" трансферную стоимость своего форварда Мариано Диаса, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, королевский клуб рассматривал своего бывшего игрока в качестве потенциального кандидата на усиление своей линии атаки. Однако после того, как "ткачи" оценили 25-летнего нападающего в 80 миллионов евро, "сливочные", вероятнее всего, откажутся от идеи его возможного приобретения.

В прошлом сезоне Диас забил 21 мяч и сделал 7 результативных передач в 45 матчах за "Лион".

Напомним, агент Модрича встретится с руководством "Реала". | soccernews.ru