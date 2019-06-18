"Лион" назвал "Тоттенхэму" стоимость Ндомбеле

"Тоттенхэм" узнал стоимость полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле, который является одной из приоритетных трансферных целей лондонского клуба.

Как сообщает Sky Sports, "ткачи" потребовали за своего лидера около 70 миллионов евро.

"Шпоры", в свою очередь, не готовы платить такую сумму за 22-летнего француза, однако от сделки отказываться не намерены.

В минувшем сезоне Ндомбеле сыграл за "Лион" 49 матчей, забил 3 гола и сделал 8 ассистов.

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