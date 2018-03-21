"Лион" назвал трансферную стоимость Фекира

"Лион" назвал трансферную стоимость своего полузащитника Набиля Фекира, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, ближайшим летом "ткачи" будут готовы расстаться с 24-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 50-ти миллионов евро.

Главным претендентом на француза на сегодняшний день называется лондонский "Арсенал".

В нынешнем сезоне Фекир забил 21 мяч и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за "Лион".

Напомним, Раньери согласился возглавить "Лион". | soccernews.ru