"Лион" не будет продавать Дембеле

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"Лион" не будет продавать Дембеле

"Лион" не будет продавать форварда Муссу Дембеле. Об этом в своем твиттере рассказал президент клуба Жан-Мишель Олас.

"Мы его не продадим. Ни в "Манчестер", ни в "Ювентус". Это принципиальное решение. дело не в деньгах", - сказал Олас.

Контракт 23-летнего француза с клубом рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость -  80 миллионов евро.

В минувшем сезоне он сыграл в двух матчах лиги 1 и успел забить 3 мяча.

А еще: "Ювентус" нацелился на форварда "Лиона"| http://soccernews.ru
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