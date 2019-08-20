"Лион" не будет продавать Дембеле

"Лион" не будет продавать форварда Муссу Дембеле. Об этом в своем твиттере рассказал президент клуба Жан-Мишель Олас.

"Мы его не продадим. Ни в "Манчестер", ни в "Ювентус". Это принципиальное решение. дело не в деньгах", - сказал Олас.

OL - Mercato : Grosse menace de la Juventus Turin ⁦@OL⁩ ⁦@lequipe⁩ ⁩ L’OL n’est pas intéressé par ds offres concernant Moussa qui est l’1 ds symboles du nouveau projet OL!Ni Manchester ni la Juventus:c une question de principe pas de prix! https://t.co/L3EkNg3OQS — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 20 августа 2019 г.

Контракт 23-летнего француза с клубом рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость - 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне он сыграл в двух матчах лиги 1 и успел забить 3 мяча.

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