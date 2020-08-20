"Лион" не прошел в финал Лиги Чемпионов, но показал ПСЖ, как можно сдержать "Баварию"! Теперь главный матч будет интересней

По сравнению с четвертьфинальным матчем Руди Гарсия и Ханси Флик не сделали ни одного изменения в стартовом составе. Единственной новинкой на две команды стало появление Павара на скамейке запасных, но всем было понятно, что Бенжамен не сможет провести на поле много времени. Француз вышел только на последних минутах. Старт поединка не удивил! "Бавария" высоко прессинговала, а Лион надеялся на контратаки. Французы даже острее выглядели, нанеся два удара уже к 4-й минуте встречи – и если замыкание Марсала было неострым, то выход Деппа один на один завершился обыгрышем Нойера – в этом эпизоде ​​мюнхенцы проспали классный пас Какере из глубины в зону между двумя защитниками. К счастью для немцев, Мемфис не смог попасть в ближний угол пустых ворот. "Красные" огрызнулись на 10-й минуте слабым ударом Горецки из пределов штрафной – мяч остроумным образом полетел под дальнюю штангу, но Лопеш выполнил не менее остроумный сейв.

Казалось, что сейчас "Бавария" пристреляется, однако "Лион" лишь добавлял в контратаках. На 12-й минуте Депай прорвался по левому флангу в штрафную и пробил в правый угол – в ворота он не попал, а Токо-Экамби не успел подправить мяч на дальней штанге! Через минуту французы провели контрвыпад 2 в 1 с прострелом на линию вратарской, однако Боатенг в последний момент прервал явно голевую передачу. Лучший шанс отличиться подопечные Руди Гарсии потеряли на 17-й минуте, когда Токо-Экамби вошел в правую половину штрафной, обыграл двух защитников и метров с шести выстрелил в ближний угол – штанга спасла "Баварию"! Наказание за расточительность оказалось мгновенным: Киммих забросил мяч за спину Корне, а Гнабри, приняв передачу, сместился по диагонали к линии штрафной, оторвался от трех футболистов "Лиона" и выстрелил в левую девятку еще из-под двух. 0:1! На 22-й минуте "Бавария" могла удвоить преимущество в счете в результате хитрого заброса Алькантары в штрафной под удар Мюллеру, но Томас метров с 13-ти нормально попасть по мячу не смог. На 24-й минуте по "круглому" с линии штрафной классно приложился Гнабри, однако его мощный удар Лопеш парировал. Еще через пять минут отличиться мог Левандовски, который получил классную верховую передачу на правый край штрафной и оказался прямо перед Лопешом, но Антони сумел выбить мяч из-под ног поляка. "Лион" уже ничем не отвечал! Второй гол "Баварии" явно назревал. На 31-й минуте Левандовски замыкал подачу с углового, направив мяч выше ворот. На 34-й же мюнхенцы наконец наказали "ткачей": Перишич получил пас на левый фланг штрафной и прострелил на дальнюю штангу (мяч пролетел под ногой Денайера), Левандовски упал при замыкании, Лопеш слабо парировал перед собой, а Гнабри тут же сыграл на добивании – 0:2.

Еще за четыре минуты к дублю Сержа Гнабри мог добавить ассист, но на его классную передачу с правого фланга на линию вратарской Левандовски не успел на считанные секунды. Последнюю возможность устроить разгром до перерыва на 43-й минуте упустил Горецка, который классно стрелял с дистанции, но попал в Левандовски – Гнабри мог добить, но Сержу не повезло с отскоком. На отдых команды ушли при комфортном преимуществе "Баварии". Ханси Флик в перерыве снял с игры Боатенга, выпустив центрбека Зюле, однако в первые пять минут второго тайма именно мюнхенцы были ближе к голу. Уже на 48-й Горецка опасно простреливал в штрафную, однако Мюллер немного не успел на передачу. На 51-й же Дэвис запустил Перишича на свидание с Лопешом, а Иван пробил в ближний угол – Антони парировал. Была также неприятная подача в руки голкиперу, после которой Лопеш влетел в штангу собственных ворот, но мяч не выпустил. После этого "Бавария" отпустила инициативу.

"Лион" мог за это наказать. Уже на 53-й минуте французы требовали пенальти за якобы игру рукой после прострела Депая, но там ничего не было. На 56-й Марсело замыкал подачу с углового ударом головой в створ – Нойер спокойно поймал мяч. На 59-й стало совсем горячо: Ауар воспользовался грубой ошибкой мюнхенцев в центре и вылетел в контратаку с передачей на дальнюю штангу под удар Токо-Экамби – Карл оказался прямо перед Нойером и пробил в дальний угол, однако Мануэль спас "Баварию"! На тот момент Руди Гарсия уже бросил в бой Дембеле, поменяв Депая, на что Ханси Флик ответил заменой Перишича на Комана. В середине второго тайма "Лион" продолжал рисковать, высоко прессингуя "Баварию", а также выпуская на поле свежих футболистов (Шерки, Тете, Рейн-Аделаид). Моментов у ворот Нойера, однако, практически не возникало. К 80-й минуты можно вспомнить только два классных прорывы Ауара сквозь нескольких защитников в штрафную, однако в одном эпизоде ​​Уссема остановил Алаба, а в другом Шерки из центра штрафной не смог нормально замкнуть передачу под удар.

"Бавария" к тому времени имела только один прострел Мюллера, к которому Левандовски немного не дотянулся, но на 80-й минуте Коутинью, который вышел на замену, забил третий гол в результате выхода один на один с Лопешом – впрочем, его отменили из-за офсайда. Филиппе подвел Левандовски, который зацепил передачу и оставил бразильца вне игры. На 83-й Роберту снова не повезло – дальний мощный удар Горецки попал в него. "Лион" ответил на 85-й классным выстрелом Ауара из-за пределов штрафной, который парировал Нойер, а еще через несколько минут все было закончено. На 87-й минуте "красные" заработали перспективный стандарт на правом фланге, а Левандовски замкнул подачу с него точным ударом головой – 0:3. Это был последний гол во встрече. Немцы отпраздновали разгром! Таким образом, "Бавария" вышла в финал Лиги Чемпионов 2019/20 – там мюнхенцев уже ждет ПСЖ. Решающий матч пройдет 23 августа в Лиссабоне на "Эштадиу да Луж".

"Лион" эпизодами показал, как нужно играть с "Баварией"

Если "Бавария" проводит хороший сезон в Европе, это обязательно какая-то инфернально сильная "Бавария", против которой сопротивление бесполезно – лучше не выходить на поле вообще и получить техническое поражение, чем позориться. Впрочем, даже по своим меркам Мюнхен выглядит более мощно и сильно, чем при том же Хайнкесе в 2012 году. Казалось, что остановить эту машину просто невозможно, но скромный "Лион" неожиданно дал всей Европе надежду. Надежду хотя бы на интересный финал. "Ткачи" не придумали ничего принципиально нового, сыграв в том же составе и в той же схеме, что и против "Манчестер Сити". Впрочем, разница была ощутимой в остроте на старте первого тайма: подопечные Руди Гарсии организовали ряд крутых контратак, указав на проблемы "Баварии" в обороне – Дэвис заигрывается впереди и не вывозит борьбу, Киммих давно не играл в защите, Боатенг медленный, а Алаба периодически допускает позиционные ошибки. Особенно страдал фланг Киммиха, через который "Лион" провел 44% атак и откуда прилетел ряд врываний Депая, однако лучшие моменты пришли из центра – центрбеки пропустили пас на выход Мемфиса один на один, а Токо-Экамби выскочил из-за спин Дэвиса и Алабы, переиграл их в штрафной и пробил в штангу. В дальнейшем "Лион" прижали, однако во втором тайме французы сумели собраться и перехватить инициативу, не отпуская ее с 50-ти до второй половины 70-х минут. Трудно вспомнить еще один клуб в текущем сезоне, которому бы это удалось, а найти команду, которая запрессинговала бы Мюнхен в центре поля, вообще нереально – но "ткачи" смогли. Просто сравните плотность оборонительных действий и подборов в этой зоне за указанный период.

"Лион" стал первой командой в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов, которой удалось так сильно играть против "Баварии" в течение более чем 25-ти минут – французы смело шли вперед, классно разыгрывали мяч, выходили из-под тисков прессинга через треугольники по всей плоскости поля и разрывали оборону проникающими передачами в штрафную, при этом ничего не позволяя у своих ворот. Особенно эффектным средством прорыва слаженного давления "рекордмайстера" стал дриблинг: общая статистика по этому показателю остановилась на цифрах 19:5, а именно в середине второго тайма было 12:1 – в этот момент где-то потирали руки Неймар с Ди Марией. "Лион" реально вернулся в игру и был готов возродить интригу. Жаль, что "ткачей" подвела реализация, хотя не скажешь, что они делали что-то неправильно – где-то им просто не везло, а где-то реально "божил" Нойер.

Уже в конце встречи "Бавария" добила соперника, но там не было никакого намека на издевательство а-ля матч "РБ Лейпциг" – ПСЖ. Вся Европа отмечает симпатичность французов, но для немцев здесь нет ничего хорошего. Скромному "Лиона" удалось перекусить центр поля "Баварии" и создать ряд супермоментом благодаря грамотным забеганием под разрезные передачи. Даже фантастический Алькантара привозил моменты, а фулбэки вообще настрадались – их регулярно наказывали за высокие позиции и слабую работу в единоборствах (оба проиграли половину эпизодов). Это изрядно повышает шансы ПСЖ на успех. Парижане в предыдущих матчах грамотно манипулировали центральным звеном довольно мощных команд ("Боруссия", "Аталанта", "РБ Лейпциг") и уничтожали соперника благодаря классным индивидуальным действиям звезд – те моменты, которые запорол "Лион", Неймар с Ди Марией реализовали бы с закрытыми глазами, пяткой и лежа . Если "Лиону" удалось уверенно разбивать прессинг "Баварии", то Париж на это способен тем более.