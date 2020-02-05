"Лион" не смог обыграть "Амьен" и другие результаты 23-го тура французской Лиги 1

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"Лион" не смог обыграть "Амьен" и другие результаты 23-го тура французской Лиги 1

Представляем результаты матчей 23-го тура французской Лиги 1.

"Ним" - "Дижон" 2:0

Голы: Бенрау, 4 - 1:0, Ру, 44 - 2:0

"Ним": Бернардони, Ландр, Мигель, Мартинес, Паки, Бенрау, Ферхат, До (Валерио, 80), Филиппото, Валль (Фомба, 65), Ру (Дульевич, 78).

"Дижон": Гомис, Лотоа, Шафик, Манга, Музинга, Амальфитано (Марье, 46), Балде, Ндонг (Кадис, 66), Шуйар, Тавареш, Мавидиди (Бензия, 46).  


"Монпелье" - "Метц" 1:1

Голы: Саванье, 13 - 1:0, Булая, 79 - 1:1

"Монпелье": Рульи, Суке, Конгре, Илтон, Ойонго (Ристич, 71), Ферри (Самбия, 85), Ле Таллек, Саванье, Молле, Делор, Лаборд (Юн Ил Лок, 89).

"Метц": Укиджа, Бронн, Сантонз, Бойе, Делен, Ндорам, Пажо (Булая, 74), Фофана, Маига (Ангбан, 65), Диалло, Ньян.


"Лион" - "Амьен" 0:0

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Тете, Жан Лукас (Тиаго Мендес, 66), Тузар, Корне, Ауар, Траоре (Шерки, 66), Токо-Экамби (Терье, 86), Дембеле.

"Амьен": Гюртнер, Опоку, Дибасси, Шеджу, Калабрези, Какута (Мендоса, 76), Блен, Диабате (Корнетт, 80), Монкондюи (Зунгу, 83), Отеро, Гирасси.


"Брест" - "Бордо" 1:1

Голы: Хван Ый Чжо, 10 - 0:1, Бенито (аг), 80 - 1:1

"Брест": Ларсоннер, Бааль, Кастеллетто, Дюверн, Грансир (Кур, 83), Белькебла, Баттоккио (Шардонне, 70), Фоссурье, Отре, Менди (Шарбонье, 67), Кардона.

"Бордо": Костиль, Сабали, Кватенг, Бенито, Пабло, Башич, Аит-Беннассер (Маджа, 83), Уден (Адли, 63), Бриан (Пардо, 61), де Превиль, Хван Ый Чжо.

Удаление: Кастеллетто (68).


"Тулуза" - "Страсбур" 0:1

Гол: Уорис, 75 - 0:1

"Тулуза": Калинич, Морейра, Силла, Габрильсен, Диаките, Доссеви (Тауи, 79), Буагар (Antiste, 79), Сангаре, Коне, Саид (Лейя-Исека, 67), Кулурис.

"Страсбур": Зельс, Симакан (Кароль, 65), Джику, Митрович, Лала, Сиссоко, Белльгард (Уорис, 73), Лиэнар, Томассон, Зои (Гримм, 90), Ажорк.  


"Реймс" - "Ницца" 1:1

Голы: Ле-Мелу, 50 - 0:1, Абдельхамид, 77 - 1:1

"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Дисаси, Фоке, Камара, Кассама, Дингоме (Туре, 74), Шавалерен, Кафаро (Кутеса, 23), Сирхейс (Мбуку, 13), Диа.

"Ницца": Бенитес, Эрей, Данте, Сарр, Тюрам (Бюрне, 74), Данило, Будауи (Ваге, 87), Клод-Морис, Ле-Мелу, Дольберг (Дурмиси, 73), Ганаго.

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Комментарии

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kolyan.akhmetov

Парни, теперь любую девку можно затащить в постель. Я не верил пока не попробовал, пару капель в кофе и уже через пару минут она сама ко мне полезла. Реально крутая штука что превратит любую девку в шлюху, опробовал неоднократно, а вычитал здесь ---- http://bit.do/menzo

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3 Ренн Ренн 23 40
4 Лилль Лилль 23 37
5 Монпелье Монпелье 22 33
6 Лион Лион 22 32
7 Реймс Реймс 22 32
8 Ницца Ницца 22 32
9 Монако Монако 23 32
10 Нант Нант 23 32
11 Бордо Бордо 22 30
12 Страсбур Страсбур 22 30
13 Анжер Анжер 23 30
14 Брест Брест 22 28
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 22 28
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