"Лион" не смог обыграть "Амьен" и другие результаты 23-го тура французской Лиги 1
Представляем результаты матчей 23-го тура французской Лиги 1.
"Ним" - "Дижон" 2:0
Голы: Бенрау, 4 - 1:0, Ру, 44 - 2:0
"Ним": Бернардони, Ландр, Мигель, Мартинес, Паки, Бенрау, Ферхат, До (Валерио, 80), Филиппото, Валль (Фомба, 65), Ру (Дульевич, 78).
"Дижон": Гомис, Лотоа, Шафик, Манга, Музинга, Амальфитано (Марье, 46), Балде, Ндонг (Кадис, 66), Шуйар, Тавареш, Мавидиди (Бензия, 46).
"Монпелье" - "Метц" 1:1
Голы: Саванье, 13 - 1:0, Булая, 79 - 1:1
"Монпелье": Рульи, Суке, Конгре, Илтон, Ойонго (Ристич, 71), Ферри (Самбия, 85), Ле Таллек, Саванье, Молле, Делор, Лаборд (Юн Ил Лок, 89).
"Метц": Укиджа, Бронн, Сантонз, Бойе, Делен, Ндорам, Пажо (Булая, 74), Фофана, Маига (Ангбан, 65), Диалло, Ньян.
"Лион" - "Амьен" 0:0
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Тете, Жан Лукас (Тиаго Мендес, 66), Тузар, Корне, Ауар, Траоре (Шерки, 66), Токо-Экамби (Терье, 86), Дембеле.
"Амьен": Гюртнер, Опоку, Дибасси, Шеджу, Калабрези, Какута (Мендоса, 76), Блен, Диабате (Корнетт, 80), Монкондюи (Зунгу, 83), Отеро, Гирасси.
"Брест" - "Бордо" 1:1
Голы: Хван Ый Чжо, 10 - 0:1, Бенито (аг), 80 - 1:1
"Брест": Ларсоннер, Бааль, Кастеллетто, Дюверн, Грансир (Кур, 83), Белькебла, Баттоккио (Шардонне, 70), Фоссурье, Отре, Менди (Шарбонье, 67), Кардона.
"Бордо": Костиль, Сабали, Кватенг, Бенито, Пабло, Башич, Аит-Беннассер (Маджа, 83), Уден (Адли, 63), Бриан (Пардо, 61), де Превиль, Хван Ый Чжо.
Удаление: Кастеллетто (68).
"Тулуза" - "Страсбур" 0:1
Гол: Уорис, 75 - 0:1
"Тулуза": Калинич, Морейра, Силла, Габрильсен, Диаките, Доссеви (Тауи, 79), Буагар (Antiste, 79), Сангаре, Коне, Саид (Лейя-Исека, 67), Кулурис.
"Страсбур": Зельс, Симакан (Кароль, 65), Джику, Митрович, Лала, Сиссоко, Белльгард (Уорис, 73), Лиэнар, Томассон, Зои (Гримм, 90), Ажорк.
"Реймс" - "Ницца" 1:1
Голы: Ле-Мелу, 50 - 0:1, Абдельхамид, 77 - 1:1
"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Дисаси, Фоке, Камара, Кассама, Дингоме (Туре, 74), Шавалерен, Кафаро (Кутеса, 23), Сирхейс (Мбуку, 13), Диа.
"Ницца": Бенитес, Эрей, Данте, Сарр, Тюрам (Бюрне, 74), Данило, Будауи (Ваге, 87), Клод-Морис, Ле-Мелу, Дольберг (Дурмиси, 73), Ганаго.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|22
|43
|3
|Ренн
|23
|40
|4
|Лилль
|23
|37
|5
|Монпелье
|22
|33
|6
|Лион
|22
|32
|7
|Реймс
|22
|32
|8
|Ницца
|22
|32
|9
|Монако
|23
|32
|10
|Нант
|23
|32
|11
|Бордо
|22
|30
|12
|Страсбур
|22
|30
|13
|Анжер
|23
|30
|14
|Брест
|22
|28
|15
|Сент-Этьен
|22
|28
|16
|Метц
|22
|26
|17
|Дижон
|22
|24
|18
|Амьен
|22
|19
|19
|Ним
|22
|18
|20
|Тулуза
|22
|13