"Лион" не смог обыграть "Дижон" в матче Лиги 1
В рамках 10-го тура французской Лиги 1 "Лион" сыграл вничью с "Дижоном".
На данный момент "ткачи" занимают 14-е место в чемпионате, "Дижон" - 19-е.
"Лион" - "Дижон" 0:0
"Лион": Антони Лопеш, Марсал, Тете, Марсело, Денайер, Тиаго Мендес (Рен-Аделаид, 62), Ауар, Терье (Траоре, 55), Тузар, Корне (Шерки, 83), Дембеле.
"Дижон": Гомис, Альфонс, Лотоа, Агерд (Кулибали, 58), Музинга, Ндонг, Сумаре (Саммаритано, 55), Шуйар (Амальфитано, 70), Манга, Тавареш, Мавидиди.
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