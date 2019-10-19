"Лион" не смог обыграть "Дижон" в матче Лиги 1

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"Лион" не смог обыграть "Дижон" в матче Лиги 1

В рамках 10-го тура французской Лиги 1 "Лион" сыграл вничью с "Дижоном".

На данный момент "ткачи" занимают 14-е место в чемпионате, "Дижон" - 19-е.

"Лион" - "Дижон" 0:0

"Лион": Антони Лопеш, Марсал, Тете, Марсело, Денайер, Тиаго Мендес (Рен-Аделаид, 62), Ауар, Терье (Траоре, 55), Тузар, Корне (Шерки, 83), Дембеле.

"Дижон": Гомис, Альфонс, Лотоа, Агерд (Кулибали, 58), Музинга, Ндонг, Сумаре (Саммаритано, 55), Шуйар (Амальфитано, 70), Манга, Тавареш, Мавидиди.

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