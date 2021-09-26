"Лион" не смог обыграть "Лорьян"
Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Франции "Лион" и "Лорьян" сыграли вничью со счетом 1:1.
Уже на 14-й минуте "Лион" остался вдесятером из-за удаления Эмерсона. На 20-й минуте гостей вывел вперед Арман Лорьянте. В начале второго тайма счет сравнял Карл Токо-Экамби.
"Лион", набрав 12 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" с 13 очками остался на четвертой позиции.
"Лион" – "Лорьян" - 1:1 (0:1)
Голы: Лорьянте, 20 - 0:1, Токо-Экамби, 50 - 1:1
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг (Да Сильва, 72), Денайер (Диоманде, 19), Эмерсон, Шакири (Слимани, 46; Шерки, 77), Ауар (Энрике, 19), Лукас Пакета, Бруно Гимараэс, Какре, Токо-Экамби.
"Лорьян": Нарди, Игор Силва, Лапорт, Петро, Мендес, Ле Гофф, Лемуан (Диарра, 78), Абержель, Ле Фе (Монкондюи, 78), Моффи, Лорьянте (Уаттара, 85).
Удаление: Эмерсон (14).
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