"Лион" не смог обыграть "Лорьян" в матче Лиги 1
В рамках 5-го тура французской Лиги 1 "Лион" сыграл вничью с "Лорьяном".
На данный момент "Лион" идет на десятом месте, а "Лорьян" - на 16-м.
"Лорьян" - "Лион" 1:1
Голы: Висса, 63 - 1:0, Дюбуа, 74 - 1:1
"Лорьян": Нарди, Ле Гофф, Морель, Мендес, Лапорт, Лемуан (Делаплас, 76), Абержель, Висса, Ле Фе (Монкондюи, 46), Фонтен, Грбич (Амель, 15; Ваджа, 89).
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Диоманде (Депай, 46), Дюбуа, Ауар, Жан Лукас (Тиаго Мендес, 75), Корне (Бар, 82), Бруно Гимараэс, Шерки (Кадевере, 75), Дембеле.
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