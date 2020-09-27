"Лион" не смог обыграть "Лорьян" в матче Лиги 1

В рамках 5-го тура французской Лиги 1 "Лион" сыграл вничью с "Лорьяном".

На данный момент "Лион" идет на десятом месте, а "Лорьян" - на 16-м.

"Лорьян" - "Лион" 1:1

Голы: Висса, 63 - 1:0, Дюбуа, 74 - 1:1

"Лорьян": Нарди, Ле Гофф, Морель, Мендес, Лапорт, Лемуан (Делаплас, 76), Абержель, Висса, Ле Фе (Монкондюи, 46), Фонтен, Грбич (Амель, 15; Ваджа, 89).

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Диоманде (Депай, 46), Дюбуа, Ауар, Жан Лукас (Тиаго Мендес, 75), Корне (Бар, 82), Бруно Гимараэс, Шерки (Кадевере, 75), Дембеле.

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