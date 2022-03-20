"Лион" не смог победить "Реймс"

Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Франции "Реймс" и "Лион" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Лион", набрав 42 очка, вышел на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 36 очками остался на 12-й позиции.

"Реймс" – "Лион" - 0:0

"Реймс": Райкович, Фоке, Бюси, Абдельхамид, Фас, Конан, Бериша (Думбия, 60), Матусива, Мунеци (Лопи, 46), Кеббаль (Локо, 60), Хорнби (Думбия, 76).

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба, Энрике, Ауар, Лукас Пакета, Какре, Токо-Экамби, Дембеле (Рен-Аделаид, 77), Кадевере (Барколя, 82).

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