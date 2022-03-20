"Лион" не смог победить "Реймс"
Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Франции "Реймс" и "Лион" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Лион", набрав 42 очка, вышел на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 36 очками остался на 12-й позиции.
"Реймс" – "Лион" - 0:0
"Реймс": Райкович, Фоке, Бюси, Абдельхамид, Фас, Конан, Бериша (Думбия, 60), Матусива, Мунеци (Лопи, 46), Кеббаль (Локо, 60), Хорнби (Думбия, 76).
"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба, Энрике, Ауар, Лукас Пакета, Какре, Токо-Экамби, Дембеле (Рен-Аделаид, 77), Кадевере (Барколя, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13