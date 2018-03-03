"Лион" обвиняет "Монако" в переманивании молодых талантов

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"Лион" обвиняет "Монако" в переманивании молодых талантов

Вингер "Лиона" Виллем Жеббель, скорее всего, летом покинет клуб.

Как сообщили на официальном сайте клуба, несмотря на то, что "ткачи" хотят подписать профессиональное соглашение с 16-летним футболистом, тот намерен сменить команду. Отметим, что в услугах игрока заинтересован "Монако".

"Лион" обвиняет "Монако" в переманивании молодых талантов и в пример ставит переходы Рашида Геззаля и Жорди Гаспара.

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