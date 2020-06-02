"Лион" объявил о переходе брата Неймара

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"Лион" объявил о переходе брата Неймара

"Лион" на официальном сайте объявил о переходе нападающего Раудемана Сантьяго по прозвищу Рау.

Футболист является двоюродным братом нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара.

В "Лионе" надеются таким образом повысить популярность клуба. 

26-летний Рау является воспитанником "Сантоса", также как и Неймар, но не провел ни одного матча на профессиональном уровне.

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