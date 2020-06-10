"Лион" объявил о переходе лучшего бомбардира Лиги 2 Кадевере

Нападающий "Гавра" Тино Кадевере стал игроком "Лиона". Соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне Лиги 2 Кадевере в 24 матчах забил 20 голов. Благодаря этому результату он стал в Лиге 2 лучшим бомбардиром сезона, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Bienvenue Tino Kadewere ✌



2⃣0⃣2⃣4⃣ pic.twitter.com/BGs4TszEO0 — Olympique Lyonnais (@OL) June 10, 2020

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