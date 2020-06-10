"Лион" объявил о переходе лучшего бомбардира Лиги 2 Кадевере

Теги лионгавртино кадевере

"Лион" объявил о переходе лучшего бомбардира Лиги 2 Кадевере

Нападающий "Гавра" Тино Кадевере стал игроком "Лиона". Соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне Лиги 2 Кадевере в 24 матчах забил 20 голов. Благодаря этому результату он стал в Лиге 2 лучшим бомбардиром сезона, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

А еще: Экс-тренер "Сосьедада" Монтанье возглавил "Стандард"| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гендиректор "Зенита" высказался по поводу ситуации с контрактом Юрия Жиркова

Гендиректор "Зенита" высказался по поводу ситуации с контрактом Юрия Жиркова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов