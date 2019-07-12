"Лион" объявил о переходе защитника сборной Дании за 26 миллионов евро



Датский защитник "Сампдории" Йоахим Андерсен перешел в "Лион", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 26 миллионов евро. Детали личного контракта игрока не разглашаются.

23-летний Андерсен является воспитанником "Мидтъюлланда". За "Сампдорию" он выступал с 2017 года, провел за клуб 42 матча. Ранее играл за "Твенте". Сыграл 14 матчей за молодежную сборную Дании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

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