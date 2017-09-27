"Лион" объявил о продлении контракта с Морелем

Защитник "Лиона" Жереми Морель подписал новый контракт со своим клубом, сообщает официальный сайт "ткачей".

Стороны заключили соглашение до лета 2019 года. Предыдущий договор истекал в 2018 году.

33-летний Морель выступает за "Лион" с 2015 года, сыграл 92 матча и забил 1 гол.

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