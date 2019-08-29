"Лион" объявил о продлении контракта с вратарем Антони Лопешем
"Лион" продлил контакт с голкипером Антони Лопешем. Об этом клуб сообщил на официальном сайте.
Новое соглашение рассчитано до 2022 года с опцией продления еще на сезон. Предыдущий контракт истекал в 2020 году.
L'OL est heureux d’informer de la prolongation de contrat de son gardien international Anthony Lopes pour 3 ou 4 saisons supplémentaires. #AnthoProlonge pic.twitter.com/RG5wyX2LHw— Olympique Lyonnais (@OL) 28 августа 2019 г.
Лопеш - воспитанник "Лиона", за основную команду он выступает с 2011 года. Всего за "ткачей" он сыграл 301 мачтч, 104 из которых отстоял на ноль.
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