"Лион" объявил сумму трансфера Мамманы в "Зенит"

Теги олимпик лионзенит санкт-петербургэммануэль маммана

"Лион" объявил сумму трансфера Мамманы в "Зенит"

Стала известна стоимость перехода защитника "Лиона" Эммануэля Мамманы в "Зенит".

Как сообщает официальный сайт "Лиона", питерский клуб выложил за игрока 16 миллионов евро. Также "ткачи" получат 20% от суммы перепродажи футболиста.

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