"Лион" обыграл "Бенфику" в матче 4-го тура Лиги чемпионов
"Лион" обыграл "Бенфику" в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
Победный гол забил Мемфис Депай.
"Лион" - "Бенфика" - 3:1 (2:0)
Голы: Андерсен, 4 - 1:0, Депай, 33 - 2:0, Сеферович, 76 - 2:1, Траоре, 89 - 3:1
"Лион": Антони Лопеш, Коне, Денайер, Дюбуа, Андерсен, Тузар, Рейне-Аделаида (Траоре, 73), Тиагу Мендес, Ауар (Марселу, 90), Депай (Корне, 46), Дембеле.
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра (Жардел, 16), Тавареш, Габриэл, Фернандеш (Сеферович, 46), Флорентину, Чикинью, Серви (Пиззи, 73), Винисиус.
Таким образом, "Бенфика" с 3 баллами заняла 4 место в группе G, "Лион" с 7 очками обогнал "Зенит" и расположился на 2 месте.
В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" 27 ноября сыграет с "Лионом". "Лейпциг" в этот же день сыграет с "Бенфикой".
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