"Лион" обыграл "Эвертон", "Аталанта" сильнее "Аполлона"

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"Лион" обыграл "Эвертон", "Аталанта" сильнее "Аполлона"

Завершились матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Е. "Эвертон" на своем поле уступил "Лиону", "Аталанта" дома выиграла у "Аполлона".

"Эвертон" Англия – "Лион" Франция - 1:2 (0:1)
Голы: Фекир, 6 (с пенальти) - 0:1, Уильямс, 69 - 1:1, Траоре, 75 - 1:2

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Мартина, Холгейт, Уильямс, Шнайдерлин (Сигурдссон, 57), Дэвис, Классен (Лукман, 46), Влашич, Миральяс (Сандро Рамирес, 68), Кэлверт-Льюин.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Тете, Диакаби, Траоре, Ауар, Фекир (Ферри, 61), Тузар, Депай (Ндомбеле, 89), Маолида (Корне, 70).

"Аталанта" Италия – "Аполлон" Кипр - 3:1 (1:0)
Голы: Иличич, 12 - 1:0, Шембри, 59 - 1:1, Петанья, 64 - 2:1, Фройлер, 66 - 3:1

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Паломино, Хатебур, Масьелло, Фройлер, Спинаццола, Иличич (Корнелиус, 86), Кристанте (де Рон, 70), Гомес (Куртич, 80), Петанья.

"Аполлон": Вале, Сачетти, Юсте, Жандер, Аллан (Алешандре, 57), Пициан, Яколиш, Алеф, Жоау Педру, Маглица (Селайя, 56), Шембри (Сардинеро, 81).

Положение команд: Аталанта - 7, Лион - 5, Аполлон - 2, Эвертон - 1.

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