"Лион" обыграл "Генгам"
В матче 5-го тура французской Лиги 1 "Лион" на своем поле одержал победу над "Генгамом".
"Лион" - "Генгам" - 2:1
Голы: Диас, 19 - 1:0, Тюрам, 71 - 1:1, Фекир, 72 - 2:1.
"Лион": Лопеш, Рафаэл (Тете, 67), Марсело, Морель, Маркал, Перейра (Ферри, 51), Фекир, Тузар, Траоре (Корне, 88), Диас, Депай.
"Генгам": Йонссон, Икоко, Кербра, Сорбон, Ребошу (Эбоа, 63), Диалло, До, Дидо (Бла, 78), Камара (Коко, 63), Бриан, Тюрам.
Напомним, ранее "Сент-Этьен" и "Анжер" не выявили победителя. | soccernews.ru
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