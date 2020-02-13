"Лион" обыграл "Марсель" в Кубке Франции

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"Лион" обыграл "Марсель" в Кубке Франции

В 1/4 финала Кубка Франции "Лион" с минимальным счетом обыграл "Марсель" и завоевал путевку в четвертьфинал. Единственный гол на 81-й минуте забил Уссем Ауар.

"Лион" – "Марсель" - 1:0 (0:0)
Гол: Ауар, 81 - 1:0

"Лион": Антони Лопеш, Тете, Денайер, Андерсен, Какре, Тузар (Тиаго Мендес, 51), Терье (Траоре, 77), Ауар, Корне, Дембеле (Марсал, 85), Токо-Экамби.

"Марсель": Пеле, Сакаи, Сарр, Альваро Гонсалес, Камара, Сансон, Стротман (Кауи, 85), Пайет (Аке, 73), Ронжье, Лопес (Шаброль, 87), Жермен.

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