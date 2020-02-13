"Лион" обыграл "Марсель" в Кубке Франции
В 1/4 финала Кубка Франции "Лион" с минимальным счетом обыграл "Марсель" и завоевал путевку в четвертьфинал. Единственный гол на 81-й минуте забил Уссем Ауар.
"Лион" – "Марсель" - 1:0 (0:0)
Гол: Ауар, 81 - 1:0
"Лион": Антони Лопеш, Тете, Денайер, Андерсен, Какре, Тузар (Тиаго Мендес, 51), Терье (Траоре, 77), Ауар, Корне, Дембеле (Марсал, 85), Токо-Экамби.
"Марсель": Пеле, Сакаи, Сарр, Альваро Гонсалес, Камара, Сансон, Стротман (Кауи, 85), Пайет (Аке, 73), Ронжье, Лопес (Шаброль, 87), Жермен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|58
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|24
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монпелье
|24
|37
|6
|Страсбур
|24
|36
|7
|Монако
|24
|35
|8
|Бордо
|24
|34
|9
|Лион
|23
|33
|10
|Реймс
|24
|33
|11
|Ницца
|24
|33
|12
|Нант
|24
|33
|13
|Брест
|24
|30
|14
|Анжер
|24
|30
|15
|Сент-Этьен
|24
|28
|16
|Метц
|24
|27
|17
|Дижон
|24
|25
|18
|Ним
|24
|24
|19
|Амьен
|24
|20
|20
|Тулуза
|24
|13