"Лион" обыграл "Метц"
В матче 11-го тура французской Лиги 1 "Лион" на своем поле оказался сильнее "Метца".
"Лион" - "Метц" - 2:0
Голы: Фекир, 6 - 1:0, Фекир, 20 - 2:0.
"Лион": Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Маркал, Тузар, Ауар (Маолида, 77), Траоре (Ндомбеле, 67), Фекир, Депай (Корне, 67), Диас.
Напомним, вчера "Нант" уступил "Дижону". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|2
|Монако
|11
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|3
|Лион
|11
|22
|4
|Марсель
|11
|21
|5
|Нант
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|20
|6
|Сент-Этьен
|11
|18
|7
|ФК Кан
|11
|18
|8
|Бордо
|11
|16
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Генгам
|11
|14
|12
|Анжер
|11
|13
|13
|Ренн
|11
|12
|14
|Дижон
|11
|12
|15
|Труа
|11
|12
|16
|Амьен
|10
|10
|17
|Ницца
|11
|10
|18
|Страсбур
|11
|10
|19
|Лилль
|10
|6
|20
|Метц
|11
|3