"Лион" обыграл "Метц"

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"Лион" обыграл "Метц"В матче 11-го тура французской Лиги 1 "Лион" на своем поле оказался сильнее "Метца".

"Лион" - "Метц" - 2:0

Голы: Фекир, 6 - 1:0, Фекир, 20 - 2:0.

"Лион": Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Маркал, Тузар, Ауар (Маолида, 77), Траоре (Ндомбеле, 67), Фекир, Депай (Корне, 67), Диас.

Напомним, вчера "Нант" уступил "Дижону". | soccernews.ru

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