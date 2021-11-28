"Лион" обыграл "Монпелье" в матче Лиги 1

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"Лион" обыграл "Монпелье" в матче Лиги 1

Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде обыграл "Монпелье" со счетом 1:0.

Единственный гол на 17-й минуте забил Лукас Пакета.

"Лион", набрав 22 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" с 19 очками поднялся на 11-ю позицию.

"Монпелье" – "Лион" - 0:1 (0:1)
Гол: Лукас Пакета, 17 - 0:1

"Монпелье": Омлин, Суке (Самбия, 83), Сако, Коцца, Ристич, Ферри, Молле, Шотар (Леруа, 83), Джоаккини (Ваи, 56), Жермен (Макуана, 74), Мавидиди.

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг (Да Сильва, 73), Денайер, Эмерсон, Ауар, Лукас Пакета (Шерки, 83), Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 74), Какре, Слимани (Дембеле, 74), Токо-Экамби.

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