"Лион" обыграл "Нант" в 1/16 финала Кубка Франции

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"Лион" обыграл "Нант" в 1/16 финала Кубка Франции

"Лион" обыграл "Нант" в 1/16 финала Кубка Франции. 

"Нант" - "Лион" - 3:4 (1:3)

Голы: Шерки, 1 - 0:1, Шерки, 9 - 0:1, Эмон, 16 - 1:2, Терье, 37 - 1:3, Дембеле, 69 - 1:2, Луза, 83 - 2:4, Саймон, 87 - 3:4

"Нант": Лафон, Базила (Крхин, 75), Аппиа, Траоре, Туре, Блас (Лимбомбе, 82), Жиротто, Абед, Луза, Саймон, Эмон (Бамба, 65).

"Лион":Антони Лопеш, Тете, Денайер, Андерсен, Жан Лукас, Терье, Тузар, Траоре (Тиаго Мендес, 63), Шерки, Корне (Марсал, 70), Дембеле (Гуири, 79)

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