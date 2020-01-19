"Лион" обыграл "Нант" в 1/16 финала Кубка Франции
"Лион" обыграл "Нант" в 1/16 финала Кубка Франции.
"Нант" - "Лион" - 3:4 (1:3)
Голы: Шерки, 1 - 0:1, Шерки, 9 - 0:1, Эмон, 16 - 1:2, Терье, 37 - 1:3, Дембеле, 69 - 1:2, Луза, 83 - 2:4, Саймон, 87 - 3:4
"Нант": Лафон, Базила (Крхин, 75), Аппиа, Траоре, Туре, Блас (Лимбомбе, 82), Жиротто, Абед, Луза, Саймон, Эмон (Бамба, 65).
"Лион":Антони Лопеш, Тете, Денайер, Андерсен, Жан Лукас, Терье, Тузар, Траоре (Тиаго Мендес, 63), Шерки, Корне (Марсал, 70), Дембеле (Гуири, 79)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12