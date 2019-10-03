"Лион" обыграл "РБ Лейпциг" в матче между соперниками "Зенита"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в группе G "Лион" на выезде обыграл "РБ Лейпциг". Победу французам принесли голы Депая и Терье.

Напомним, что в этой группе также выступают "Зенит" и "Бенфика".

"РБ Лейпциг" Германия – "Лион" Франция - 0:2 (0:1)

Голы: Депай, 11 - 0:1, Терье, 65 - 0:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате (Мукиеле, 23), Упамекано (Нкунку, 66), Орбан, Клостерманн, Лаймер, Айдара (Форсберг, 58), Хальстенберг, Забитцер, Поульсен, Вернер.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Андерсен, Марсал, Дюбуа, Тиаго Мендес, Тузар, Ауар (Жан Лукас, 87), Коне, Терье (Траоре, 69), Депай (Дембеле, 79).

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