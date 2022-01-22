"Лион" обыграл "Сент-Этьен" в Лиге 1

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"Лион" обыграл "Сент-Этьен" в Лиге 1

Фото: инстаграм "Лиона"\Автор неизвестен

"Лион" на своем поле обыграл "Сент-Этьен" в матче 22-го тура французской Лиги 1.

"Лион" - "Сент-Этьен" - 1:0

Голы: Дембеле (пенальти), 15 - 1:0.

"Лион" - Антони Лопеш, Люкеба, Энрике, Дюбуа (Густо, 45+1), Да Силва, Ауар (Шерки, 80), Лукас Пакета (Шакири, 80), Тиагу Мендес, Какере, Гимарайнс, Дембеле (Кадевере, 62).

"Сент-Этьен" - Бернардони, Колодзейчак, Габриэл Силва, Масон (Крассо, 64), Над, Бакайоко, Гурна-Дуат (Тиуб, 64), Камара, Аушиш (Сако, 46), Юссуф (Диуссе, 76), Норден (Муффек, 76).

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