"Лион" одержал минимальную победу над "Анжером" и вышел на второе место Лиги 1

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"Лион" одержал минимальную победу над "Анжером" и вышел на второе место Лиги 1

В рамках 11-го тура французской Лиги 1 "Лион" переиграл "Анжер".

Благодаря победе "Лион" поднялся на второе место, "Анжер" остался на 11-м.

"Анжер" - "Лион" 0:1

Гол: Кадевере, 78 - 0:1

"Анжер": Бернардони, Траоре, Манко, Думбия, Тома, Капель (Кулибали, 81), Перейра Лаже (Бобишон, 79), Амаду, Фюльжени (Чо, 81), Тиуб (Эль-Мелали, 68), Баокен (Дьони, 68).

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Дюбуа (Диоманде, 80), Бар (Де Шильо, 59), Тиаго Мендес (Жан Лукас, 90), Лукас Пакета (Бруно Гимараэс, 60), Какре, Шерки (Дембеле, 59), Кадевере, Депай.  

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