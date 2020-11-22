"Лион" одержал минимальную победу над "Анжером" и вышел на второе место Лиги 1
В рамках 11-го тура французской Лиги 1 "Лион" переиграл "Анжер".
Благодаря победе "Лион" поднялся на второе место, "Анжер" остался на 11-м.
"Анжер" - "Лион" 0:1
Гол: Кадевере, 78 - 0:1
"Анжер": Бернардони, Траоре, Манко, Думбия, Тома, Капель (Кулибали, 81), Перейра Лаже (Бобишон, 79), Амаду, Фюльжени (Чо, 81), Тиуб (Эль-Мелали, 68), Баокен (Дьони, 68).
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Дюбуа (Диоманде, 80), Бар (Де Шильо, 59), Тиаго Мендес (Жан Лукас, 90), Лукас Пакета (Бруно Гимараэс, 60), Какре, Шерки (Дембеле, 59), Кадевере, Депай.
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