"Лион" одержал яркую победу в Лиге 1
Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде разгромил "Лорьян" со счетом 4:1.
Победу лионцам принесли дубль Ромена Февра, голы Муссы Дембеле и Карла Токо-Экамби. В составе хозяев отличился Терем Моффи.
"Лион", набрав 41 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" с 24 очками остался на 16-й позиции.
"Лорьян" – "Лион" - 1:4 (0:2)
Голы: Февр, 5 - 0:1, Дембеле, 26 - 0:2, Моффи, 57 - 1:2, Токо-Экамби, 59 - 1:3, Февр, 78 - 1:4
"Лорьян": Дрейер, Мендес, Петро (Морель, 79), Йенц, Ле Гофф, Монкондюи (Ле Фе, 57), Абержель, Инносент, Уаттара (Коне, 57), Моффи (Сумано, 79), Лорьянте (Буагар, 79).
"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба (Боатенг, 71), Эмерсон (Энрике, 71), Ауар, Лукас Пакета, Какре, Февр, Токо-Экамби, Дембеле (Кадевере, 71).
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|Страсбур
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|16
|Дижон
|28
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|28
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|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
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