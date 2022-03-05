"Лион" одержал яркую победу в Лиге 1

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"Лион" одержал яркую победу в Лиге 1

Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде разгромил "Лорьян" со счетом 4:1.

Победу лионцам принесли дубль Ромена Февра, голы Муссы Дембеле и Карла Токо-Экамби. В составе хозяев отличился Терем Моффи.

"Лион", набрав 41 очко, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лорьян" с 24 очками остался на 16-й позиции.

"Лорьян" – "Лион" - 1:4 (0:2)
Голы: Февр, 5 - 0:1, Дембеле, 26 - 0:2, Моффи, 57 - 1:2, Токо-Экамби, 59 - 1:3, Февр, 78 - 1:4

"Лорьян": Дрейер, Мендес, Петро (Морель, 79), Йенц, Ле Гофф, Монкондюи (Ле Фе, 57), Абержель, Инносент, Уаттара (Коне, 57), Моффи (Сумано, 79), Лорьянте (Буагар, 79).

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба (Боатенг, 71), Эмерсон (Энрике, 71), Ауар, Лукас Пакета, Какре, Февр, Токо-Экамби, Дембеле (Кадевере, 71).

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